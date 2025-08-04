В Беларуси сожгли 350 килограммов героина

В Беларуси сожгли 350 килограммов героина1
- 4.08.2025, 18:44
Видео.
Следственный комитет провел «процедуру по уничтожению путем сожжения» героина общим весом около 350 кг. Видео «наркокостра» опубликовал СК.
Как заявили в СК, наркотики были изъяты в рамках расследования нескольких уголовных дел. Бóльшая часть уничтоженного героина — более 320 кг — была изъята во время дела против четырех иностранцев, участников преступной организации и входящих в нее организованных групп.
«Проведенным ранее расследованием установлено, что особо опасное наркотическое средство было ввезено в Беларусь под видом поставки соков и газированных напитков из Ирана транзитом через Россию. В дальнейшем опасный груз размещен в одном из складских помещений на территории Минска. Героин был замаскирован в коробках из-под сока», — сообщили в СК.
Партия наркотиков была предназначена для дальнейшей поставки в страны Евросоюза и Великобританию, а Беларусь якобы выступала в качестве перевалочного пункта.