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Япония переживает аномальную жару

  • 4.08.2025, 21:03
Япония переживает аномальную жару

В стране за сутки побито 17 температурных рекордов.

В понедельник в Японии зафиксировано 17 новых температурных рекордов – страна продолжает страдать от аномальной жары, сообщается на сайте Phys.org со ссылкой на Японское метеорологическое агентство (JMA).

Самая высокая температура дня – 40,3 °C – была зафиксирована в городе Комацу в префектуре Исикава. Это абсолютный максимум для региона. В соседнем городе Тояма столбики термометров поднялись до 39,8 °C – также рекордный показатель за всю историю наблюдений.

Еще 15 городов и поселков по всей стране установили собственные максимумы, температура там колебалась от 35,7 до 39,8 °C. Всего агентство ведет мониторинг более чем на 900 точках по всей Японии.

Эта волна жары накрыла страну после того, как июнь и июль 2025 года стали самыми жаркими с начала метеонаблюдений в 1898 году. 30 июля в префектуре Хиого была зафиксирована рекордная температура для всей Японии – 41,2 °C.

Аномалии не ограничиваются лишь температурой воздуха. Сезон дождей в западной части страны завершился почти на три недели раньше обычного, а в северных районах уровень воды в водохранилищах упал до критического минимума. Министерство земель, инфраструктуры и транспорта предупреждает: засуха и жара могут серьезно повлиять на урожай.

Ученые также обращают внимание на другие климатические изменения: цветение сакуры происходит все раньше, либо вовсе не наступает, поскольку осень и зима больше не приносят необходимого охлаждения. А снежная шапка на горе Фудзи в прошлом году появилась только в ноябре – на месяц позже обычного срока.

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