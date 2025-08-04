Индия ответила Трампу на обвинения в покупке нефти у России 9 4.08.2025, 21:22

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Коллаж: Главред, фото: Белый дом

Нью-Дели упрекнул Запад в торговле с РФ.

Индия в том числе из-за действий Запада оказалась вынуждена покупать нефть у России и теперь подвергается критике за это, при этом страны-критики тоже импортируют товары из России, говорится в заявлении индийского МИДа.

«Примечательно, что те самые страны, которые критикуют Индию, сами продолжают торговать с Россией. В отличие от нашего случая, их торговля не продиктована жизненно важной национальной необходимостью», — отметило ведомство в сообщении в Х.

Покупку российской нефти Нью-Дели объяснил тем, что после начала войны в Украине традиционные поставщики перенаправили свою нефть в Европу. «В тот период США активно поощряли такие закупки Индией для укрепления стабильности глобальных энергетических рынков», — указал МИД Индии.

При этом индийское правительство с помощью таких закупок старается обеспечить «стабильные и доступные цены на энергоносители» для своих потребителей.

Индия отметила, что ЕС продолжает покупать у России энергоносители, удобрения, металлургическую продукцию и т. д., а США — тоже удобрения, химические вещества, гексафторид урана для атомной промышленности и т. д.

«Критика в адрес Индии является необоснованной и несправедливой. Как и любая крупная экономика, Индия будет принимать все необходимые меры для защиты своих национальных интересов и экономической безопасности», — заключил МИД страны.

Заявление было опубликовано после того, как американский президент Дональд Трамп пригрозил Индии повышением пошлин, так как она не просто покупает российскую нефть, но извлекает прибыль от ее перепродажи. Насколько будут увеличены пошлины, он не уточнил. По заявлению Белого дома от 1 августа, в отношении Индии США хотят ввести тариф в 25%.

Но за покупку нефти у России индийской стороне может грозить пошлина в 100% и даже в 500% при поставке товаров в США. Трамп поставил ультиматум Москве, согласно которому если перемирие на Украине не будет достигнуто к 8 августа, будут введены в действие такого рода вторичные санкции.

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