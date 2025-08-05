Страны НАТО провели военно-морские учения вблизи арктического побережья России
- 5.08.2025, 1:04
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Четыре страны-члена НАТО провели военно-морские учения в арктических водах с целью усиления своего присутствия у побережья России. Об этом сообщило Морское командование Альянса.
Корабли из Нидерландов, Норвегии, Португалии и Германии приняли участие в учениях у северного побережья Норвегии, направленных на «расширение способности стран НАТО к совместной работе».
Кроме того, целью учений был мониторинг подводной деятельности в Арктическом регионе, где расположена критически важная инфраструктура, включая подводные кабели, соединяющие материковую Европу с норвежским архипелагом Шпицберген.
Эти учения являются частью более масштабного развертывания военно-морских сил Альянса на фоне растущей напряженности с Россией.