закрыть
5 августа 2025, вторник, 2:07
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Страны НАТО провели военно-морские учения вблизи арктического побережья России

  • 5.08.2025, 1:04
Страны НАТО провели военно-морские учения вблизи арктического побережья России

Фото.

Четыре страны-члена НАТО провели военно-морские учения в арктических водах с целью усиления своего присутствия у побережья России. Об этом сообщило Морское командование Альянса.

Корабли из Нидерландов, Норвегии, Португалии и Германии приняли участие в учениях у северного побережья Норвегии, направленных на «расширение способности стран НАТО к совместной работе».

Кроме того, целью учений был мониторинг подводной деятельности в Арктическом регионе, где расположена критически важная инфраструктура, включая подводные кабели, соединяющие материковую Европу с норвежским архипелагом Шпицберген.

Эти учения являются частью более масштабного развертывания военно-морских сил Альянса на фоне растущей напряженности с Россией.

Фото: @NATO_MARCOM
Фото: @NATO_MARCOM
Фото: @NATO_MARCOM
Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Дрон – это начало
Дрон – это начало Ирина Халип
Трамп затеял большую игру
Трамп затеял большую игру Валерий Клочок, «24 Канал»
Идея империи должна окончательно умереть
Идея империи должна окончательно умереть Гарри Каспаров
Новая реальность
Новая реальность Валерий Карбалевич