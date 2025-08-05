Под Минском сделали уникальное археологическое открытие
- 5.08.2025, 9:42
Ему около тысячи лет.
На раскопках Малого городища на реке Менка 4 августа археологи наткнулись на уникальный артефакт – каменную литейную форму для трапециевидных подвесок возрастом около тысячи лет.
По словам Андрея Войтеховича из Института истории НАН, обнаруженная форма меняет прежние представления об украшениях X–XI веков, считавшихся импортными.
«Те самые трапециевидные подвески, которые считали привозными, могли быть изготовлены здесь, в Менске», – отметил руководитель раскопок Андрей Войтехович.
Ученые планируют изучить микрочастицы на форме, чтобы определить, с какими металлами работали древние мастера.
На том же городище нашли фрагмент амфоры с рунической надписью XI–XII вв. Она могла быть выбита владельцем сосуда – скандинавом, перевозившим в амфоре, возможно, вино из Причерноморья.
Андрей Войтехович отмечает, что такие находки уникальны не только для Менки, но и для Беларуси в целом.