закрыть
5 августа 2025, вторник, 9:52
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Под Минском сделали уникальное археологическое открытие

  • 5.08.2025, 9:42
Под Минском сделали уникальное археологическое открытие
Фото: Институт истории НАН

Ему около тысячи лет.

На раскопках Малого городища на реке Менка 4 августа археологи наткнулись на уникальный артефакт – каменную литейную форму для трапециевидных подвесок возрастом около тысячи лет.

По словам Андрея Войтеховича из Института истории НАН, обнаруженная форма меняет прежние представления об украшениях X–XI веков, считавшихся импортными.

Фото: Институт истории НАН
Фото: Институт истории НАН

«Те самые трапециевидные подвески, которые считали привозными, могли быть изготовлены здесь, в Менске», – отметил руководитель раскопок Андрей Войтехович.

Ученые планируют изучить микрочастицы на форме, чтобы определить, с какими металлами работали древние мастера.

На том же городище нашли фрагмент амфоры с рунической надписью XI–XII вв. Она могла быть выбита владельцем сосуда – скандинавом, перевозившим в амфоре, возможно, вино из Причерноморья.

Андрей Войтехович отмечает, что такие находки уникальны не только для Менки, но и для Беларуси в целом.

Фото: Институт истории НАН
Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Дрон – это начало
Дрон – это начало Ирина Халип
Трамп затеял большую игру
Трамп затеял большую игру Валерий Клочок, «24 Канал»
Идея империи должна окончательно умереть
Идея империи должна окончательно умереть Гарри Каспаров
Новая реальность
Новая реальность Валерий Карбалевич