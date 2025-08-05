Под Минском сделали уникальное археологическое открытие 5.08.2025, 9:42

Фото: Институт истории НАН

Ему около тысячи лет.

На раскопках Малого городища на реке Менка 4 августа археологи наткнулись на уникальный артефакт – каменную литейную форму для трапециевидных подвесок возрастом около тысячи лет.

По словам Андрея Войтеховича из Института истории НАН, обнаруженная форма меняет прежние представления об украшениях X–XI веков, считавшихся импортными.

Фото: Институт истории НАН

Фото: Институт истории НАН

«Те самые трапециевидные подвески, которые считали привозными, могли быть изготовлены здесь, в Менске», – отметил руководитель раскопок Андрей Войтехович.

Ученые планируют изучить микрочастицы на форме, чтобы определить, с какими металлами работали древние мастера.

На том же городище нашли фрагмент амфоры с рунической надписью XI–XII вв. Она могла быть выбита владельцем сосуда – скандинавом, перевозившим в амфоре, возможно, вино из Причерноморья.

Андрей Войтехович отмечает, что такие находки уникальны не только для Менки, но и для Беларуси в целом.

Фото: Институт истории НАН

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