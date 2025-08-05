Франция протестировала ракету, способную уничтожать самолеты-невидимки 5.08.2025, 12:15

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Она справится и с баллистикой.

Европейский производитель вооружений Eurosam успешно провел боевые испытания обновленной версии ракеты ASTER B1 New Technology (B1NT) на полигоне DGA Essais de Missiles во Франции, пишет New Voice.

Ракета массой 450 кг способна перехватывать малозаметные самолеты, крылатые ракеты и маневровые баллистические ракеты малой и средней дальности.

Это уже второй удачный запуск — первый состоялся в октябре 2024 года. Усовершенствования конструкции, включая новый двигатель и систему управления, придали ракете более высокую маневренность на финальном этапе перехвата. ASTER B1NT поражает цели на расстоянии до 150 км.

По данным разработчика, ракета обеспечивает значительное улучшение системы ПВО нового поколения SAMP/T NG, которая придет на смену предыдущей версии SAMP/T, состоящей на вооружении армий Франции и Италии. Новейшая система оборудована многофункциональным радаром, цифровым управлением и усиленными возможностями для быстрого развертывания.

ASTER — единственная европейская ракетная система, которая способна перехватывать как сверхманевровые, так и гиперзвуковые угрозы. Инновации включают головку самонаведения Ka-диапазона, новейшие алгоритмы перехвата и современное электронное оборудование.

Благодаря новой архитектуре, ракета может работать в интегрированных системах ПВО/ПРО НАТО, предлагая гибкое и масштабируемое решение для защиты от сложных воздушных угроз.

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