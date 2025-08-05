Молдавский суд приговорил пророссийскую главу Гагаузии к семи годам тюрьмы 4 5.08.2025, 12:29

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Она ввозила в страну деньги из России.

Молдавский суд приговорил башкана Гагаузии Евгению Гуцул к семи годам тюрьмы полузакрытого типа по делу о соучастии в незаконном финансировании партии. Такое решение 5 августа принял суд Кишинева сектора Буюканы, сообщает newsmaker.md.

Ранее Антикоррупционная прокуратура Молдовы передала в суд дела против Евгении Гуцул в апреле 2024 года. По информации прокуратуры, Гуцул, работая секретарем в неконституционной партии «Шор», с 2019 по 2022 год систематически ввозила в Молдову деньги из России.

Кроме того, ей предъявили обвинение в координации деятельности некоторых офисов партии и «сознательном получении денег от организованной преступной группировки» для финансирования деятельности партии.

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