Администрация Трампа опубликовала инструкции по введению новых тарифов

Администрация Трампа опубликовала инструкции по введению новых тарифов1
- 5.08.2025, 13:58
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Дедлайн назначен на четверг.
Администрация президента США Дональда Трампа обнародовала руководство по введению расширенных тарифов, которые вступят в силу в четверг, в 00:01 по нью-йоркскому времени. Согласно уведомлению Таможенно-пограничной службы США, товары, отгруженные до этого времени, не попадут под действие новых пошлин, пишет Bloomberg (перевод — сайт Charter97.org).
Документ подтверждает, что ряд товаров будет освобожден от тарифов — в частности, гуманитарная помощь (еда, одежда, медикаменты), а также продукция, подпадающая под новое соглашение между США, Мексикой и Канадой. Однако предусмотрена 40% пошлина на товары, которые, по мнению властей, были транзитом направлены через третьи страны, чтобы избежать прямых тарифов.
Если меры вступят в силу в полном объеме, средняя ставка пошлины в США вырастет до 15,2%, по данным Bloomberg Economics. Для сравнения, в начале 2024 года она составляла 2,3%, а ранее уже выросла до 13,3%.
Эти меры являются частью стратегии Трампа по сокращению торгового дефицита и возвращению производств в США. Первоначально введение «взаимных тарифов» было отложено для проведения переговоров, но теперь дедлайн назначен на четверг. Некоторые страны, включая Швейцарию и Индию, продолжают переговоры, чтобы снизить тарифную нагрузку.
В ближайшие недели ожидается новый раунд пошлин на фармацевтику, полупроводники и редкоземельные элементы. Также Трамп пригрозил повысить пошлины на экспорт из Индии из-за ее закупок нефти у России.
Хотя тарифы уже приносят миллиарды в бюджет, экономические последствия остаются неясными: эксперты предупреждают об угрозе роста цен и инфляции в США.