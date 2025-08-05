закрыть
5 августа 2025, вторник, 15:43
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Британская разведка оценила потери России с начала полномасштабной войны

2
  • 5.08.2025, 14:38
  • 4,504
Британская разведка оценила потери России с начала полномасштабной войны

Замечена интересная тенденция.

Британская разведка считает, что с начала полномасштабного вторжения в Украину в 2022 году Россия, вероятно, понесла потери в примерно 1 050 000 военнослужащих убитыми и ранеными, а в 2025 году — 260 тысяч.

Об этом говорится в отчете разведки Минобороны Британии, опубликованном во вторник, 5 августа.

Отмечается, что среднесуточные потери России в июле 2025 года составляли примерно 1072 человека.

При этом с марта 2025 года ежемесячно наблюдается умеренное снижение потерь, а среднесуточный показатель за июль является самым низким с апреля 2024 года.

Разведчики отметили, что умеренное снижение ежемесячных потерь России совпало с продолжением атак по всей линии фронта с высоким оперативным темпом, а также с дальнейшим постепенным продвижением России на Донбассе.

По данным Генштаба ВСУ, войска России в период с 24 февраля 2022 года потеряли на войне против Украины примерно 1 058 260 военных. Суточные потери оккупантов по состоянию на 5 августа составляют 1120 человек убитыми и ранеными.

Написать комментарий 2

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Российская авиация загрустит
Российская авиация загрустит Алексей Копытько
Этот принцип прост
Этот принцип прост Александр Невзоров
Дрон – это начало
Дрон – это начало Ирина Халип
Трамп затеял большую игру
Трамп затеял большую игру Валерий Клочок, «24 Канал»