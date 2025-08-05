Британская разведка оценила потери России с начала полномасштабной войны 2 5.08.2025, 14:38

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Замечена интересная тенденция.

Британская разведка считает, что с начала полномасштабного вторжения в Украину в 2022 году Россия, вероятно, понесла потери в примерно 1 050 000 военнослужащих убитыми и ранеными, а в 2025 году — 260 тысяч.

Об этом говорится в отчете разведки Минобороны Британии, опубликованном во вторник, 5 августа.

Отмечается, что среднесуточные потери России в июле 2025 года составляли примерно 1072 человека.

При этом с марта 2025 года ежемесячно наблюдается умеренное снижение потерь, а среднесуточный показатель за июль является самым низким с апреля 2024 года.

Разведчики отметили, что умеренное снижение ежемесячных потерь России совпало с продолжением атак по всей линии фронта с высоким оперативным темпом, а также с дальнейшим постепенным продвижением России на Донбассе.

По данным Генштаба ВСУ, войска России в период с 24 февраля 2022 года потеряли на войне против Украины примерно 1 058 260 военных. Суточные потери оккупантов по состоянию на 5 августа составляют 1120 человек убитыми и ранеными.

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