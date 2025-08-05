Главу российского фонда «Своих не бросаем» обвинили в многомиллионном мошенничестве 2 5.08.2025, 15:08

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Дмитрий Ватагин

Он арестован.

Российский Следком по Забайкалью предъявил обвинение в мошенничестве экс-министру строительства, дорожного хозяйства и транспорта региона и главе местной организации фонда помощи участникам войны в Украине «Своих не бросаем» Дмитрию Ватагину, сообщает «Сибирский Экспресс» со ссылкой на пресс-службу ведомства. Он арестован.

Ватагина задерживали еще в марте 2024 года по возвращении из оккупированной части Донецкой области, где фонд под его руководством занимался восстановлением территорий. В СКР сообщили, что экс-чиновника обвиняют в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ). По версии следствия, АНО получила в качестве субсидии свыше 250 млн рублей «в целях восстановления социально значимых объектов в одном из регионов России, включая ремонт школ и детских садов». По информации «Читы.ру», речь идет о Старобешевском районе «ДНР», которую оккупировали российские войска.

«Были заключены договоры с коммерческой организацией, которая не выполнила часть работ либо [выполнила их] с ненадлежащим качеством. Обвиняемый, достоверно зная об указанных недостатках, представил в департамент государственного имущества Забайкальского края подложные документы о выполнении работ в полном объеме, что позволило незаконно получить более 30 млн рублей», — пояснили в СК.

Ватагин раньше руководил «Госэкспертизой Забайкальского края», а в 2021 году губернатор Александр Осипов поставил его на место главы Минстроя региона. Однако в марте 2022-го чиновника уволили вслед за судебным приговором (полгода обязательных работ) по делу о халатности на предыдущем месте работы. В «Госэкспертизе» Ватагин «нанес ущерб» бюджету города Нерчинск на 1,6 млн рублей при несостоявшемся благоустройстве исторического центра, согласно постановлению суда. Помимо этого, прокурор Забайкалья вносил губернатору представление о том, что Ватагин безосновательно премировал самого себя на 16,5 млн рублей.

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