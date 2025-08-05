Экспорт дизеля из России рухнул 5.08.2025, 15:14

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Помогли украинские дроны.

Россия в июле сократила экспорт дизельного топлива и газойля на 5% по сравнению с июнем, до 3,26 миллионов. На это повлияла, в частности, нехватка топлива на внутреннем рынке, сообщает Reuters со ссылкой на данные компании LSEG и источники на рынке.

По данным издания, поставки через российский порт Приморск, который является крупнейшим в стране пунктом экспорта дизельного топлива со сверхнизким содержанием серы, в июле составили 1,26 млн тонн, что на 11,3% меньше по сравнению с июнем.

Основным потребителями российского дизеля и газойля остались Турция и Бразилия, но сокращение поставок их не обошло стороной. В частности, экспорт дизельного топлива и газойля из российских портов в Турцию упал в июле до 1,25 млн тонн, что на 14% меньше, чем в июне, в то время как отгрузки в Бразилию сократились на 29%, до 0,37 млн тонн.

Экспорт российского дизельного топлива и газойля в африканские страны в июле сократился на четверть по сравнению с предыдущим месяцем и составил около 0,69 млн тонн.

При этом еще 400 тысяч тонн российского дизеля, по данным издания, направляются на Кипр. Кому они предназначены, пока неизвестно. 110 тысяч тонн дизельного топлива имели в российских портах пометку «под заказ». Это означает, что пункт его назначения неизвестен или незадекларирован. Не исключено, что эти поставки происходят в обход санкций.

Отмечается, что сокращение поставок дизеля и газойля связано с уменьшением их производства на российских НПЗ из-за технического обслуживания на фоне высокого спроса на топливо в самой России. Не секрет, что российские НПЗ после паузы снова посещают украинские дроны.

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