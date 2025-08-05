Названы 10 лучших компактных автомобилей 2025-го года 1 5.08.2025, 16:01

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Коллаж УНИАН, фото - Renault, Fiat

Они идеальны для городских поездок.

Кроссоверы остаются одним из самых популярных типов автомобилей в мире, но спрос на недорогие компактные модели все еще остается. Некоторым водителям нужен небольшой автомобиль, который идеально подходит для городских поездок.

В Autocar назвали 10 лучших компактных автомобилей 2025 года. Эксперты протестировали десятки моделей в этом сегменте, чтобы определить фаворита.

Топ-10 лучших компактных автомобилей 2025 года:

1. Fiat Grande Panda

2. Renault 5 E-Tech

3. Renault Clio

4. Volkswagen Polo

5. MINI Cooper E

6. Toyota Yaris

7. Citroën ë-C3

8. Suzuki Swift

9. Kia Picanto

10.Ford Puma

Компактный кроссовер Fiat Grande Panda стал лидером этого рейтинга. По словам экспертов, этой модели есть что предложить своим владельцам.

Fiat Grande Panda привлекает внимание ярким дизайном в стиле оригинальной модели 1980-х годов. Более того, кроссовер предлагается с «мягкой» гибридной силовой установкой или в полностью электрическом исполнении на выбор.

Эксперты похвалили Fiat Grande Panda за просторный интерьер, несмотря на компактные габариты, а также бюджетный ценник. Также водителей порадует низкая стоимость обслуживания этой модели.

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