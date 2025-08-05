Украина заявила о получении секретных данных о российской атомной подлодке «Князь Пожарский» 5.08.2025, 17:18

В утечке содержатся инженерные схемы.

Главное управление разведки (ГУР) Украины утверждает, что получило техническую документацию и инструкции по эксплуатации одной из новейших российских атомных подводных лодок — «Князь Пожарский», относящейся к проекту 955А «Борей-А», пишет Interesting Engineering (перевод — сайт Charter97.org).

По данным украинской разведки, в утечке содержатся инженерные схемы, информация о численности экипажа, боевой компоновке и даже график повседневной деятельности экипажа. Также в документах указано, что недавно на подлодке была выявлена деформация радиомаяка, и названы участники расследования инцидента.

«Атомные подлодки — одни из самых засекреченных объектов любого флота, и утечка такой информации — серьезный удар по безопасности противника», — заявили в ГУР.

«Князь Пожарский» — одна из новейших стратегических подлодок ВМФ России, принята на вооружение в июле 2025 года. Водоизмещение судна — около 24 000 тонн в подводном положении, она оснащена ракетами «Булава», торпедами и современными навигационными и гидроакустическими системами.

Лодка базируется в Гаджиево (Мурманская область) и стала пятым серийным носителем проекта «Борей-А», который призван заменить устаревающие подлодки «Тайфун» и «Кальмар».

Если информация об утечке подтвердится, это может иметь серьезные последствия для безопасности российских стратегических сил. Кремль пока не прокомментировал заявления украинской стороны.

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