Foreign Affairs: Кто возглавит Китай после Си? 5.08.2025, 17:46

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В Китае отсутсвует ясный механизм передачи власти.

Вопрос о том, кто возглавит Китай после лидера Си Цзиньпина, становится все более острым. Хотя сам Си, похоже, не собирается покидать пост, отсутствие ясного механизма передачи власти уже влияет на политическую стабильность внутри страны и вызывает обеспокоенность за ее внешнеполитический курс, пишет Foreign Affairs (перевод — сайт Charter97.org).

С момента прихода к власти в 2012 году Си Цзиньпин провел масштабную централизацию власти, укрепил контроль над Коммунистической партией Китая (КПК), армией, госаппаратом и бизнесом. Он отменил ограничения по числу президентских сроков, разрушив тем самым систему, которая обеспечивала относительную стабильность китайской политики после Мао Цзэдуна.

Теперь же, несмотря на отсутствие формального срока окончания его правления, вопрос преемственности выходит на первый план. Политическая история Китая показывает: передача власти в авторитарных системах может сопровождаться глубокими внутренними конфликтами.

Народно-освободительная армия Китая (НОАК) всегда играла важную, пусть и негласную роль в политических переходах. В условиях отсутствия демократических институтов, именно контроль над армией позволяет укрепить легитимность будущего лидера. В этом смысле Си Цзиньпин с самого начала укреплял свои позиции в Центральном военном совете, проводя кадровые чистки и расставляя на ключевые посты лично лояльных ему командиров.

Сейчас же, говорят аналитики, вопрос — кто сможет унаследовать не только партийные, но и военные рычаги управления — становится все более запутанным.

Внутрипартийные расклады также не способствуют стабильности. Сильный и популярный преемник потенциально угрожает действующему лидеру, а потому подобные фигуры зачастую устраняются из политической гонки еще на раннем этапе. Так было при Мао Цзэдуне, который сменил нескольких преемников, опасаясь их влияния. Аналогичная ситуация наблюдается и при Си: до сих пор ни один высокопоставленный чиновник не был обозначен как будущий лидер.

По мнению экспертов, борьба за власть уже влияет на текущие политические и экономические решения Китая. Администрация избегает непопулярных реформ, опасаясь раскола элит. Все это подрывает устойчивость экономической модели страны и увеличивает риск политической турбулентности в ближайшие годы.

На сегодняшний день нет ни одной фигуры, которую можно было бы назвать очевидным преемником. Из числа перспективных чиновников упоминается Чэнь Цзинин — партийный лидер Шанхая. Однако его административный вес остается ограниченным. Другие высокопоставленные чиновники либо слишком стары, либо не обладают независимой базой поддержки.

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