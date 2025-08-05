Трамп оценил возможность участия в следующих выборах президента США 2 5.08.2025, 18:00

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Согласно Конституции США, нельзя занимать пост президента более двух раз.

Президент США Дональд Трамп заявил, что «вероятнее всего» не станет баллотироваться на третий срок. Об этом он сообщил в интервью телеканалу CNBC, отметив, что у него сейчас «лучшие рейтинги за все время», пишет Politico (перевод — сайт Charter97.org).

Тем не менее, Трамп юридически не может быть избран вновь. Согласно 22-й поправке к Конституции США, одно лицо не может быть избрано президентом более двух раз. Это ограничение распространяется и на Трампа, несмотря на то, что его два срока были не подряд.

Несмотря на это, сторонники политика и сам Трамп не раз намекали на возможность обхода этого запрета. Среди обсуждаемых сценариев — отмена поправки, а также баллотировка на пост вице-президента с последующим вступлением в должность главы государства. Весной в интервью NBC Трамп заявил, что существуют «определенные методы» возвращения в Белый дом.

Тем временем, в официальном интернет-магазине Трампа уже продаются товары с символикой кампании 2028 года. «Будущее — светлое! Перепиши правила с кепкой Trump 2028», — говорится в описании одного из товаров.

Пресс-секретарь Трампа Стивен Чон ранее подчеркивал, что президент сосредоточен на «исправлении вреда, нанесенного Байденом».

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