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Трамп оценил возможность участия в следующих выборах президента США

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  • 5.08.2025, 18:00
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Трамп оценил возможность участия в следующих выборах президента США

Согласно Конституции США, нельзя занимать пост президента более двух раз.

Президент США Дональд Трамп заявил, что «вероятнее всего» не станет баллотироваться на третий срок. Об этом он сообщил в интервью телеканалу CNBC, отметив, что у него сейчас «лучшие рейтинги за все время», пишет Politico (перевод — сайт Charter97.org).

Тем не менее, Трамп юридически не может быть избран вновь. Согласно 22-й поправке к Конституции США, одно лицо не может быть избрано президентом более двух раз. Это ограничение распространяется и на Трампа, несмотря на то, что его два срока были не подряд.

Несмотря на это, сторонники политика и сам Трамп не раз намекали на возможность обхода этого запрета. Среди обсуждаемых сценариев — отмена поправки, а также баллотировка на пост вице-президента с последующим вступлением в должность главы государства. Весной в интервью NBC Трамп заявил, что существуют «определенные методы» возвращения в Белый дом.

Тем временем, в официальном интернет-магазине Трампа уже продаются товары с символикой кампании 2028 года. «Будущее — светлое! Перепиши правила с кепкой Trump 2028», — говорится в описании одного из товаров.

Пресс-секретарь Трампа Стивен Чон ранее подчеркивал, что президент сосредоточен на «исправлении вреда, нанесенного Байденом».

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