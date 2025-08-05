В лагерь «Зубренок» привезли детей из Индии
- 5.08.2025, 18:42
Дети прибыли по приглашению Лукашенко.
В детский лагерь «Зубренок» прибыли 24 подростка из Индии. Как сообщило Министерство образования Беларуси, визит проходит в рамках международной смены под названием «Беларусь — Индия: на крыльях дружбы», а дети прибыли по приглашению Александра Лукашенко.
Индийские дети проведут в Беларуси 12 дней.
«Будут отдыхать, оздоравливаться и, конечно, погружаться в нашу культуру — от традиций и ремёсел до народных песен и танцев. Живое общение, совместные игры, экскурсии и творческие встречи помогут юным гостям лучше узнать Беларусь, а нашим детям — открыть для себя яркую и многогранную Индию», — пишет Министерство образования.