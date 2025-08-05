Умер бывший президент Румынии Ион Илиеску 1 5.08.2025, 19:10

1,648

Ион Илиеску

Он сыграл ключевую роль в свержении режима Чаушеску.

Бывший президент Румынии Ион Илиеску умер после почти двух месяцев пребывания в больнице, сообщило правительство. Ему было 95 лет.

«С глубоким прискорбием сообщаем о смерти бывшего президента Румынии Иона Илиеску. Бывший президент Румынии скончался сегодня, 5 августа 2025 года, в клинической больнице неотложной помощи имени профессора Агриппы Ионеску. Правительство Румынии выражает соболезнования семье и всем близким», — говорится в сообщении.

По данным медицинского центра, смерть наступила в 15:55 по местному времени (совпадает с минским). Представители больницы отметили, что в течение 57 дней госпитализации бывшего президента Румынии врачи прилагали все усилия, чтобы обеспечить ему необходимый уход и лечение.

Премьер-министр Румынии Илие Боложан отметил, что в период правления Илиеску были приняты решения, оказавшиеся значительное влияние на развитие Румынии, включая Снаговскую декларацию и закон о пересмотре Конституции. В правительстве уточнили, что подробности программы церемонии прощания, организованной в честь бывшего главы государства сообщат позднее.

Илиеску родился 3 марта 1930 года в небольшом румынском городке Олтенице. После окончания Бухарестского политехнического института и Московского энергетического института в 1950-х решил заняться политикой и вступил в Румынскую коммунистическую партию. Президентом Румынии Илиеску становился дважды: в 1990–1996 годах после падения власти Николае Чаушеску и в 2000–2004 годах. В начале июня 2025 года он попал в реанимацию, где у него диагностировали рак легких. С того времени экс-президент находился в реанимации под наблюдением врачей.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com