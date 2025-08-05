Генпрокурор Литвы: Залетевший из Беларуси дрон перевозил взрывчатку 5.08.2025, 20:16

Cпециалисты литовской армии успешно его обезвредили.

Дрон, залетевший из Беларуси и упавший в Литве, перевозил два килограмма взрывчатки. Об этом 5 августа на пресс-конференции заявила Генеральный прокурор Литвы Нида Грунскене, сообщает LRT.

Нида Грунскене отметила, что основная версия остается прежней — беспилотник, залетевший в Литву и впоследствии упавший на полигоне Гайжунай, является дезориентированным российским дроном.

«По имеющимся данным можно предположить, что это «Гербера», — заявила генпрокурор.

По словам Грунскене, после осмотра упавшего дрона было установлено, что он перевозил взрывной заряд, который специалисты литовской армии успешно обезвредили на месте происшествия.

Министр национальной обороны Довиле Шакалене подчеркнула, что пока расследование не завершено, никакие версии не отбрасываются.

По словам главы оборонного ведомства, по поводу этих инцидентов Литва обратится к генеральному секретарю НАТО.

«Мы будем просить о размещении на нашей территории дополнительных сил, даже если они будут экспериментальными, а также предоставим им [НАТО] возможность тренироваться, как можно действовать в меняющихся условиях», — сказала министр.

Напомним, 28 июля полиция Литвы сообщила о неустановленном типе беспилотного летательного аппарата, залетевшего в Литву из Беларуси. По данным Национального центра управления кризисами (НЦУК), дрон был замечен на высоте около 200 метров, последний раз его видели недалеко от Вильнюса.

Полиция задействовала все силы и 1 августа аппарат нашли на территории полигона в Йонавском районе — почти в центре страны под Каунасом.

Аналогичный случай был зафиксирован 10 июля. Тогда беспилотный летательный аппарат «Гербера», залетевший из Беларуси, нарушил воздушное пространство Литвы. По данным служб, дрон не представлял угрозы. В связи с дроном, нарушившим воздушное пространство страны, армия проводит расследование.

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