Премьер Франции завел YouTube-канал, чтобы объяснить гражданам сокращение бюджета 5.08.2025, 22:38

ФРАНСУА БАЙРУ

Франсуа Байру планирует сократить бюджет на более чем 43 миллиарда евро.

Французский премьер-министр Франсуа Байру во вторник опубликовал первое видео на своем канале YouTube, призванное объяснить общественности политику его правительства, в частности непопулярные бюджетные сокращения.

Об этом сообщает Politico.

Видео Байру будут публиковаться на YouTube-канале под названием FB Direct (первые две буквы являются инициалами премьера Франции).

В первом ролике он заявил, что не уходит в летний отпуск, поскольку ближайшие дни «чрезвычайно важны» для Франции, и призвал понять необходимость правительства сократить бюджетные расходы.

«Когда вы вынуждены брать кредиты – не для того, чтобы купить дом, квартиру, мебель или автомобиль, а просто для того, чтобы оплатить повседневные расходы, – когда вы вынуждены брать кредиты и не можете их вернуть, не обращаясь каждый месяц в банк за дополнительным кредитом, который становится все дороже, – это называется чрезмерной задолженностью», – сказал Байру.

Французский премьер надеется, что граждане будут готовы хотя бы услышать его, просматривая видео на YouTube во время отпуска.

«Цель этого прямого общения – чтобы вы сформировали собственное мнение. Я уверен, что другого пути нет», – считает он.

Правительство Байру планирует сократить дефицит бюджета Франции с 5,8% ВВП в прошлом году до 4,6% в 2026 году. Для этого в проекте бюджета, представленном Байру, предусмотрены существенные сокращения расходов на более чем 43 миллиарда евро.

Особое возмущение вызвало предложение премьера Франции отменить два государственных праздника, чтобы сделать их рабочими днями.

На этом фоне премьер-министр Франции стал самым непопулярным главой правительства в современной истории страны.

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