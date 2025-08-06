Буданов: Удары по тылам оккупантов будут, пока не закончим войну 6.08.2025, 0:44

Руководитель ГУР отметил, что России «надо всерьез» воспринимать эти атаки.

Удары по объектам в тылу оккупантов будут продолжаться до окончания войны РФ против Украины, заявил руководитель Главного управления разведки Кирилл Буданов в эфире телемарафона.

«Каждый день что-то где-то гремит, грохочет и тому подобное. И поскольку я являюсь частью всего этого и, как минимум, немножко зная замысел, утвержденный нашим президентом [Владимиром Зеленским], я вам могу прямо сказать, что все будет продолжаться до того момента, пока мы не закончим всю эту войну», – заявил военачальник.

«Потому что, в конце концов, проблемы у нас есть, но у них [оккупантов] так же», – подытожил глава ГУР.

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