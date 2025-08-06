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В Ростовской области РФ повторно поражена железнодорожная станция

  • 6.08.2025, 7:54
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В Ростовской области РФ повторно поражена железнодорожная станция

Произошло возгорание на стратегически важной ветке.

В ночь на среду, 6 августа, дроны снова атаковали Ростовскую область России. Повторно была поражена железнодорожная станция «Тацинская», которая расположена на стратегически важной для страны-агрессора железнодорожной ветке.

На объекте снова вспыхнул пожар. Об этом информировали местные жители в соцсетях, публикуя кадры пролета дронов и возгорания, и росСМИ. «Жители сообщают, что на железной дороге находятся грузовые цистерны», – сказано в сообщении.

«Интересно, что это неэлектрифицированный участок железной дороги и бьем не по подстанциям. Значит системно вырезаем россиянам железную дорогу, включая дизельную тягу, тепловозы. Надолго», – отметил руководитель Центра изучения оккупации Петр Андрющенко.

Местные власти ситуацию пока не комментировали.

Станция «Тацинская» в Ростовской области также была поражена днем ранее, 5 августа. Пожар там возник в результате атаки дронов-камикадзе. Огонь распространился на площади в 500 квадратных метров.

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