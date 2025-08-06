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WP: Президент США встретится с лидерами Армении и Азербайджана

  • 6.08.2025, 8:33
WP: Президент США встретится с лидерами Армении и Азербайджана

Может быть объявлена мирная сделка.

В пятницу президент США Дональд Трамп примет в Белом доме лидеров Армении и Азербайджана, пытаясь выступить посредником в заключении мирной сделки.

Об этом сообщает The Washington Post.

Проведение такой встречи подтвердили два высокопоставленных чиновников Белого дома. Один из них заявил, что возможно, на ней будет объявлено о мирном соглашении между Азербайджаном и Арменией.

Как ожидается, Трамп встретится 8 августа непосредственно с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном.

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