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Премьер Швеции попал в скандал из-за признания о ChatGPT

  • 6.08.2025, 9:59
  • 1,704
Премьер Швеции попал в скандал из-за признания о ChatGPT
Ульф Кристерссон
Фото: PAP

Политика критикуют за использование сервиса в работе.

Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон оказался под шквалом критики после признания, что часто обращается к искусственному интеллекту для получения «другого мнения» в работе правительства.

Как пишет The Guardian, в интервью Dagens industri политик рассказал, что ChatGPT и LeChat помогают ему с альтернативными взглядами. «Я использую эти сервисы довольно часто - даже просто, чтобы услышать другое мнение. Посмотреть, что делали другие, и стоит ли нам мыслить иначе», - сказал премьер.

Это заявление вызвало волну критики в медиа и среди экспертов. Газета Aftonbladet в редакционной статье раскритиковала премьера, обвинив его в том, что он «упал в ловушку AI-психоза олигархов».

Исследовательница в области кибербезопасности Симона Фишер-Гюбнер из Карлстадского университета предостерегла, что использование искусственного интеллекта для обработки даже базовой, но потенциально конфиденциальной информации является рискованным. Представитель Кристерссона Том Самуэльссон в ответ отметил, что премьер не передает системам никакой критически важной информации:

«Речь идет не о данных по безопасности. Это скорее инструмент для ориентации - общего представления».

Впрочем, другие эксперты остаются скептическими. Профессор ответственного использования ИИ из Университета Умео Вирджиния Дигнум отметила, что такие системы не имеют собственного мнения, а лишь воспроизводят видение их разработчиков.

«Чем чаще политик полагается на искусственный интеллект даже в простых задачах, тем больше вероятность, что он начнет переоценивать его надежность. Это опасная тенденция. Мы не голосовали за ChatGPT. И должны требовать гарантий надежности таких систем», - добавила она.

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