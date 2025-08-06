Премьер Швеции попал в скандал из-за признания о ChatGPT
- 6.08.2025, 9:59
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Политика критикуют за использование сервиса в работе.
Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон оказался под шквалом критики после признания, что часто обращается к искусственному интеллекту для получения «другого мнения» в работе правительства.
Как пишет The Guardian, в интервью Dagens industri политик рассказал, что ChatGPT и LeChat помогают ему с альтернативными взглядами. «Я использую эти сервисы довольно часто - даже просто, чтобы услышать другое мнение. Посмотреть, что делали другие, и стоит ли нам мыслить иначе», - сказал премьер.
Это заявление вызвало волну критики в медиа и среди экспертов. Газета Aftonbladet в редакционной статье раскритиковала премьера, обвинив его в том, что он «упал в ловушку AI-психоза олигархов».
Исследовательница в области кибербезопасности Симона Фишер-Гюбнер из Карлстадского университета предостерегла, что использование искусственного интеллекта для обработки даже базовой, но потенциально конфиденциальной информации является рискованным. Представитель Кристерссона Том Самуэльссон в ответ отметил, что премьер не передает системам никакой критически важной информации:
«Речь идет не о данных по безопасности. Это скорее инструмент для ориентации - общего представления».
Впрочем, другие эксперты остаются скептическими. Профессор ответственного использования ИИ из Университета Умео Вирджиния Дигнум отметила, что такие системы не имеют собственного мнения, а лишь воспроизводят видение их разработчиков.
«Чем чаще политик полагается на искусственный интеллект даже в простых задачах, тем больше вероятность, что он начнет переоценивать его надежность. Это опасная тенденция. Мы не голосовали за ChatGPT. И должны требовать гарантий надежности таких систем», - добавила она.