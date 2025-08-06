Ереван подтвердил встречу Алиева, Пашиняна и Трампа в США 1 6.08.2025, 10:19

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В правительстве Армении раскрыли детали.

Премьер-министр Республики Армения Никол Пашинян посетит Соединенные Штаты Америки 7-8 августа.

Об этом говорится в заявлении пресс-службы правительства Армении.

Визит будет включать двустороннюю встречу с президентом США Дональдом Трампом, а также трехсторонние переговоры с участием лидера Азербайджана Ильхама Алиева.

«В Вашингтоне премьер-министр Пашинян проведет двустороннюю встречу с президентом США Дональдом Трампом, посвященную укреплению стратегического партнерства между Арменией и США», - говорится в официальном сообщении.

По информации пресс-службы правительства Армении, на встрече Пашиняна с Трампом ключевыми темами станут углубление стратегического партнерства, экономическое сотрудничество и вопросы безопасности.

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