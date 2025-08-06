закрыть
6 августа 2025, среда, 10:44
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Ереван подтвердил встречу Алиева, Пашиняна и Трампа в США

1
  • 6.08.2025, 10:19
  • 1,458
Ереван подтвердил встречу Алиева, Пашиняна и Трампа в США

В правительстве Армении раскрыли детали.

Премьер-министр Республики Армения Никол Пашинян посетит Соединенные Штаты Америки 7-8 августа.

Об этом говорится в заявлении пресс-службы правительства Армении.

Визит будет включать двустороннюю встречу с президентом США Дональдом Трампом, а также трехсторонние переговоры с участием лидера Азербайджана Ильхама Алиева.

«В Вашингтоне премьер-министр Пашинян проведет двустороннюю встречу с президентом США Дональдом Трампом, посвященную укреплению стратегического партнерства между Арменией и США», - говорится в официальном сообщении.

По информации пресс-службы правительства Армении, на встрече Пашиняна с Трампом ключевыми темами станут углубление стратегического партнерства, экономическое сотрудничество и вопросы безопасности.

Написать комментарий 1

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Российская авиация загрустит
Российская авиация загрустит Алексей Копытько
Этот принцип прост
Этот принцип прост Александр Невзоров
Дрон – это начало
Дрон – это начало Ирина Халип
Трамп затеял большую игру
Трамп затеял большую игру Валерий Клочок, «24 Канал»