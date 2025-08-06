Самый большой кроссовер Volkswagen удивил невысокой ценой 3 6.08.2025, 10:45

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Дешевле VW Tiguan.

Новый Volkswagen Talagon 2025 вышел на рынок. Большой семейный кроссовер с тремя рядами кресел и 2,0-литровым турбомотором оказался довольно дешевым.

Кроссовер Volkswagen Talagon поступил в продажу в Китае по цене от 270 000 до 300 000 юаней ($37 200 — 41 300), то есть он дешевле нового VW Tiguan. Подробности автомобиля раскрыли на сайте IT Home.

5,1-метровый Volkswagen Talagon прошел обновление. Ему изменили дизайн передней части, а в его салоне на передней панели установили три дисплея.

Новый Volkswagen Talagon предлагают в модификациях на 6 и 7 мест, а с двумя рядами кресел объем багажника составляет 880 л. Базовая комплектация включает бесключевой доступ, электропривод сидений и дверей багажника, трехзонный климат-контроль, адаптивный круиз-контроль и набор систем безопасности.

Топовый вариант добавляет парковочный автопилот, мощную аудиосистему Harman-Kardon с 12 динамиками, подогрев руля, вентиляцию и массаж сидений.

Кроссовер Volkswagen Talagon 2025 комплектуют 2,0-литровыми бензиновыми турбомоторами мощностью 213 и 272 л. с. Обе версии оснащены 7-ступенчатым роботом DSG и полным приводом.

Между прочим, недавно рассекретили новый Volkswagen T-Roc второго поколения.

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