Якутию отрезало от автомобильного сообщения с остальной Россией 11 6.08.2025, 12:43

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Произошел провал.

В Тындинском округе Амурской области ввели режим чрезвычайной ситуации (ЧС) из-за провала дорожного полотна на федеральной автодороге А-360 «Лена» в 40 километрах от Соловьевска, сообщила глава муниципалитета Тамара Лысакова. Движение по трассе полностью закрыто до окончания восстановительных работ. Лысакова рекомендовала пользоваться железной дорогой.

Провал произошел на 78-м километре над водопропускной трубой, через которую протекает ручей, впадающий в реку Ольдогой, рассказали в ФКУ Упрдор «Лена». По предварительным данным, причиной стало размытие дорожного полотна на фоне обильных осадков. Рухнувшее покрытие из песка, гравия и асфальта пробило трубу. Высота насыпи в этом месте достигает 14 метров. Ориентировочно трасса будет закрыта на трое суток, до 10 часов утра 9 августа, однако срок может быть продлен.

«Лена» имеет протяженность 1,1 тыс. километров: она тянется от федеральной трассы «Амур» (в районе Невера) до Якутска и является одной из ключевых транспортных артерий Дальнего Востока. ЧП отрезало Якутию от автомобильного сообщения с остальной Россией. Фуры встали в пробках. Альтернативного маршрута нет.

На 79 километре дороги строится временный объезд. Администрация Тындинского округа организовала два пункта временного размещения в селах Соловьевск и Первомайское, каждый из которых рассчитан на 25 человек. Нуждающимся выдают воду, сухие пайки и медикаменты.

Тындинская городская прокуратура начала проверку по факту обрушения. Выясняются детали соблюдения правил безопасности собственником дороги, а также оценивается своевременность и достаточность проводимых им ремонтных работ. Трасса находится в оперативном управлении Росавтодора.

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