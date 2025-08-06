«Герой СВО» в Тульской области взорвал гранатой четырех человек 9 6.08.2025, 12:55

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Он ушел на войну из колонии и недавно вернулся с фронта.

В Тульской области вернувшийся из Украины военный взорвал себя и еще трех человек гранатой, сообщает «Осторожно, новости». По данным канала, 32-летний неоднократно судимый за вымогательство, кражу, угон автомобиля и причинение особо тяжкого вреда ушел на войну из колонии и недавно вернулся с фронта.

В ночь на 6 августа рядом с одним из частных домов в поселке Куркино у военного, который считал себя местным авторитетом, произошел конфликт с его знакомым на почве употребления последним наркотиков. В ходе ссоры предполагаемый злоумышленник достал гранату, прихваченную с собой из зоны боевых действий. В итоге боеприпас сдетонировал и на месте погибли три человека: сам военный, а также отец и друг его оппонента. Сам второй участник конфликта получил ранения и умер по дороге в больницу, утверждает канал.

В управление СКР по Тульской подтвердили факты детонации взрывного устройства и гибели четырех человек. Возбуждено уголовное дело.

Astra уточняет, что военного зовут Алексей Курвяков и помимо упомянутых преступлений он также отбывал наказание за грабежи — «получил три года и 10 месяцев за два гоп-стопа за вечер на улицах города Ефремов». По данным канала, инцидент произошел вечером 5 августа, в ходе застолья накануне дня рождения Курвякова.

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