Newsweek: Россия и США вступили в новое соперничество 6.08.2025, 15:22

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Может дойти до развертывания военных контингентов.

Россия и США соревнуются за влияние в Западной Африке, где Москва улучшила свои партнерские отношения и хочет их расширить. Об этом говорится в докладе аналитического центра Critical Threats Project при American Enterprise Institute (AEI), передает Newsweek.

«Россия укрепила партнерские отношения с Альянсом государств Сахеля (AES) Мали, Нигера и Буркина-Фасо, а сейчас стремится получить доступ к атлантическому порту в прибрежной стране Того, чтобы помочь своей логистической сети с ее союзниками, не имеющими выхода к морю», - говорится в анализе.

В то же время усиление влияния России в Того угрожает партнерству США с этой страной, которая хочет заключить соглашения как с Москвой, так и с Вашингтоном.

«Россия является очень оппортунистическим игроком и будет вытеснять западное присутствие и влияние любым возможным способом», - отметил руководитель африканской группы Critical Threats Project Лиам Карр.

В свою очередь представитель Госдепартамента США в комментарии для Newsweek сказал:

«Мы обеспокоены тем, что безрассудные и эксплуататорские действия России в Сахеле нанесли ущерб гражданскому населению и усилили местные недовольства, что способствует вербовке террористов. Мы призываем все страны избегать соглашений с оборонным сектором России».

В издании отметили, что в случае завершения войны в Украине, к которому стремится администрация Трампа, Москва может отправить свои войска в Западную Африку, чтобы укрепить там свое присутствие.

«Если завтра в Украине наступит мир, России придется демобилизовать сотни тысяч военных, и вернуть их домой, что вероятно, не будет самым простым решением для Кремля», - считает Карр.

В Newsweek отметили, что количество случаев насилия и преступлений среди российских солдат, вернувшихся домой с войны в Украине, резко возросло.

«Самым простым вариантом для них было бы развернуть больше этих сил в Африке. Это дало бы России больше возможностей сосредоточиться на Африке», - добавил Карр.

Поэтому РФ имеет преимущество над США в этом регионе, если учитывать американские законы, которые ограничивают оборонную помощь государствам Сахеля с плохой репутацией в сфере демократии и прав человека.

В Госдепартаменте США отметили, что Вашингтон сотрудничает со странами Сахеля и прибрежными странами Западной Африки, применяя «прагматичный подход, ориентированный на продвижение наших приоритетов во внешней политике».

«Соединенные Штаты будут продолжать стратегически сотрудничать с правительствами региона в борьбе с терроризмом, что способствует продвижению американских интересов», - говорится в заявлении для Newsweek.

По словам Карра, в Мали, Буркина-Фасо и Нигере российское присутствие является более прочным, чем американское, тогда как на побережье Западной Африки США являются партнерами этих стран гораздо дольше.

«Эти страны будут стремиться найти баланс между двумя сторонами и получить лучшие условия», - заверил он.

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