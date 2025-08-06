Американский стартап научил гуманоидов работать вместе
- 6.08.2025, 16:23
Система позволит машинам обмениваться данными, координироваться и действовать автономно.
Стартап OpenMind из США представил FABRIC — новый протокол, который позволяет роботам идентифицировать друг друга, определять местоположение и обмениваться данными в реальном времени. Это решение дополняет OM1, разработанную компанией операционную систему для гуманоидных роботов, совместимую с любым оборудованием, пишет Interesting Engineering (перевод — сайт Charter97.org).
По словам CEO OpenMind Яна Липхарта, координация — это «нервная система» роботов, без которой невозможен настоящий интеллект. FABRIC и OM1 образуют открытую и децентрализованную платформу, обеспечивающую совместную работу роботов от разных производителей — аналог операционной системы Android в мире робототехники.
OM1 основана на ИИ и объединяет восприятие, память, языковое понимание и принятие решений. Она позволяет роботам адаптироваться к окружающей среде, понимать команды на естественном языке и действовать автономно, не завися от конкретной аппаратной базы.
FABRIC, в свою очередь, обеспечивает доверенное взаимодействие между машинами. Например, робот-доставщик сможет определить автомобиль Waymo, подтвердить его местоположение и забрать посылку самостоятельно.
Компания уже привлекла $20 млн инвестиций и готовится к первым полевым испытаниям: в сентябре OpenMind выпустит десять роботизированных собак, оснащенных OM1. Они будут размещены в домах и других пространствах для сбора обратной связи и доработки технологии.
OpenMind стремится ускорить развитие коллективного машинного интеллекта и сделать его максимально доступным.