Американский стартап научил гуманоидов работать вместе 6.08.2025, 16:23

Система позволит машинам обмениваться данными, координироваться и действовать автономно.

Стартап OpenMind из США представил FABRIC — новый протокол, который позволяет роботам идентифицировать друг друга, определять местоположение и обмениваться данными в реальном времени. Это решение дополняет OM1, разработанную компанией операционную систему для гуманоидных роботов, совместимую с любым оборудованием, пишет Interesting Engineering (перевод — сайт Charter97.org).

По словам CEO OpenMind Яна Липхарта, координация — это «нервная система» роботов, без которой невозможен настоящий интеллект. FABRIC и OM1 образуют открытую и децентрализованную платформу, обеспечивающую совместную работу роботов от разных производителей — аналог операционной системы Android в мире робототехники.

OM1 основана на ИИ и объединяет восприятие, память, языковое понимание и принятие решений. Она позволяет роботам адаптироваться к окружающей среде, понимать команды на естественном языке и действовать автономно, не завися от конкретной аппаратной базы.

FABRIC, в свою очередь, обеспечивает доверенное взаимодействие между машинами. Например, робот-доставщик сможет определить автомобиль Waymo, подтвердить его местоположение и забрать посылку самостоятельно.

Компания уже привлекла $20 млн инвестиций и готовится к первым полевым испытаниям: в сентябре OpenMind выпустит десять роботизированных собак, оснащенных OM1. Они будут размещены в домах и других пространствах для сбора обратной связи и доработки технологии.

OpenMind стремится ускорить развитие коллективного машинного интеллекта и сделать его максимально доступным.

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