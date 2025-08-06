НАТО серьезно относится к дронам, которые залетают в Литву из Беларуси 6.08.2025, 16:38

Глава литовского МИД поговорил с генсеком Альянса.

Глава литовского Министерства иностранных дел Кястутис Будрис обсудил с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте инциденты с беспилотными летательными аппаратами, которые нарушали воздушное пространство Литвы.

Об этом пишет LRT.

Во время телефонного разговора глава МИД Литвы отметил, что увеличение количества случаев нарушения границ НАТО российскими беспилотными летательными аппаратами является опасной тенденцией. По его мнению, для усиления противодронных и противовоздушных сил на восточном фланге Альянса необходимы срочные и решительные действия НАТО.

«Последствия войны России против Украины выходят за пределы границ НАТО. Российские беспилотники, которые отклонились от курса на Украину и вторглись на территорию НАТО, представляют угрозу для гражданского населения и критической инфраструктуры», – заявил литовский министр.

Во время разговора Будрис отметил, что враги внимательно следят за реакцией НАТО на подобные инциденты, поэтому ответ должен быть четким и однозначным, демонстрирующим, что НАТО будет защищать каждый сантиметр своей территории, как на земле, так и в воздухе.

Позднее пресс-секретарь Альянса Эллисон Гарт, комментируя этот разговор, сказала, что НАТО «очень серьезно относится к этим инцидентам».

«Мы остаемся бдительными и готовыми защищать каждый сантиметр территории НАТО», – добавила она.

Напомним, 1 августа после нескольких дней поисков почти в центре Литвы обнаружили российский дрон, который залетел из Беларуси. Генеральная прокуратура позже заявила, что в том беспилотнике содержался взрывной заряд.

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