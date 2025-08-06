Россия ударила по трубопроводу, снабжающего Украину газом из США и Азербайджана 1 6.08.2025, 19:34

1,094

Российские военные провели атаку на компрессорную станцию в Одесской области.

В ночь на 6 августа российские военные провели атаку на компрессорную станцию «Оператора ГТС Украины» в Одесской области, сообщило Минэнерго. Объект используется для поставок газа в страну. Станция располагается в селе Новосельское на границе с Румынией и обеспечивает диверсифицированный маршрут, который соединяет греческие LNG-терминалы с украинскими газохранилищами через Трансбалканский газопровод. По нему Украина получала сжиженный природный газ из США и голубое топливо из Азербайджана, которое поставлялось в тестовом режиме.

В Минэнерго уточнили, что станция была атакована «десятками беспилотников». Ведомство подчеркнуло, что удар наносился «целенаправленно, по сугубо гражданской инфраструктуре», в том числе для того, чтобы навредить торговым отношениям Украины с Азербайджаном, США и европейскими партнерами. Президент Владимир Зеленский сообщил, что из-за повреждения станции «сотни семей остались без газа». «Это был сознательный удар по нашей подготовке к отопительному сезону, абсолютно циничный, как и каждый российский удар по энергетике», — отметил он.

Министр энергетики Светлана Гринчук назвала массированную атаку на ключевую компрессорную станцию Трансбалканского маршрута «четким и понятным сигналом для всей Европы», которая планирует полностью отказаться от российского природного газа к 2027 году. По ее словам, произошедшее «свидетельствует о том, что Москва будет использовать все доступные средства и рычаги для уничтожения энергетической независимости» ЕС. Гринчук добавила, что, если партеры не примут меры, то «ни один инфраструктурный объект в Европе не будет в безопасности». «Безнаказанность только расширяет террор. Именно поэтому Россия должна ответить за содеянное», — подчеркнула она.

Азербайджан начал поставлять газ в Украину через Трансбалканский трубопровод (пролегает через Турцию, Болгарию, Румынию) в июле. «Нафтогаз» заключил соответствующее соглашение с азербайджанской госкомпанией SOCAR. В Минэнерго Украины тогда отметили, что объемы поставок небольшие, но имеют «стратегическое значение».

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com