Фото: AP

Место уже согласовано.

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп и российский диктатор Владимир Путин в ближайшее время проведут встречу. Стоит отметить, что место встречи политиков уже согласовано, однако его пока не оглашают публично, пишет «Обозреватель».

На данном этапе Вашингтон и Москва уже приступили к проработке встречи двух лидеров. Об этом в комментарии российским пропагандистским СМИ заявил помощник российского диктатора Юрий Ушаков.

Что известно на данный момент

По информации представителя Кремля, место проведения встречи американского президента с российским диктатором согласовано, и о нем объявят несколько позже. При этом Ушаков утверждает, что встреча пройдет в ближайшие дни, сейчас стороны приступили к ее подготовке.

Накануне президент США также говорил, что встреча с Путиным может состояться в ближайшее время. Заявления об этом прозвучали после того, как спецпосланник американского президента Стив Уиткофф 6 августа посетил Москву и провел переговоры с высшим руководством РФ.

Где может пройти встреча

Белый дом не называл конкретное место встречи, однако по данным СМИ, речь идет как минимум о четырех разных локациях. В контексте российско-американских переговоров и организации встречи на уровне лидеров ранее упоминались Турция, Швейцария, Саудовская Аравия или какая-либо другая страна Ближнего Востока.

Также в сети фигурировала информация о том, что после двухсторонней встречи лидеров РФ и США, может состоятся встреча на уровне трех лидеров – президента Украины Владимира Зеленского, президента США и российского диктатора.

