закрыть
7 августа 2025, четверг, 12:38
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

В Кремле сделали заявление о встрече Путина и Трампа и уточнили сроки

4
  • 7.08.2025, 11:24
  • 4,676
В Кремле сделали заявление о встрече Путина и Трампа и уточнили сроки
Фото: AP

Место уже согласовано.

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп и российский диктатор Владимир Путин в ближайшее время проведут встречу. Стоит отметить, что место встречи политиков уже согласовано, однако его пока не оглашают публично, пишет «Обозреватель».

На данном этапе Вашингтон и Москва уже приступили к проработке встречи двух лидеров. Об этом в комментарии российским пропагандистским СМИ заявил помощник российского диктатора Юрий Ушаков.

Что известно на данный момент

По информации представителя Кремля, место проведения встречи американского президента с российским диктатором согласовано, и о нем объявят несколько позже. При этом Ушаков утверждает, что встреча пройдет в ближайшие дни, сейчас стороны приступили к ее подготовке.

Накануне президент США также говорил, что встреча с Путиным может состояться в ближайшее время. Заявления об этом прозвучали после того, как спецпосланник американского президента Стив Уиткофф 6 августа посетил Москву и провел переговоры с высшим руководством РФ.

Где может пройти встреча

Белый дом не называл конкретное место встречи, однако по данным СМИ, речь идет как минимум о четырех разных локациях. В контексте российско-американских переговоров и организации встречи на уровне лидеров ранее упоминались Турция, Швейцария, Саудовская Аравия или какая-либо другая страна Ближнего Востока.

Также в сети фигурировала информация о том, что после двухсторонней встречи лидеров РФ и США, может состоятся встреча на уровне трех лидеров – президента Украины Владимира Зеленского, президента США и российского диктатора.

Написать комментарий 4

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

У Трампа есть два пути
У Трампа есть два пути Виталий Портников
Российская авиация загрустит
Российская авиация загрустит Алексей Копытько
Этот принцип прост
Этот принцип прост Александр Невзоров
Дрон – это начало
Дрон – это начало Ирина Халип