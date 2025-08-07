В Кремле сделали заявление о встрече Путина и Трампа и уточнили сроки

В Кремле сделали заявление о встрече Путина и Трампа и уточнили сроки4
7.08.2025, 11:24
Место уже согласовано.
Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп и российский диктатор Владимир Путин в ближайшее время проведут встречу. Стоит отметить, что место встречи политиков уже согласовано, однако его пока не оглашают публично, пишет «Обозреватель».
На данном этапе Вашингтон и Москва уже приступили к проработке встречи двух лидеров. Об этом в комментарии российским пропагандистским СМИ заявил помощник российского диктатора Юрий Ушаков.
Что известно на данный момент
По информации представителя Кремля, место проведения встречи американского президента с российским диктатором согласовано, и о нем объявят несколько позже. При этом Ушаков утверждает, что встреча пройдет в ближайшие дни, сейчас стороны приступили к ее подготовке.
Накануне президент США также говорил, что встреча с Путиным может состояться в ближайшее время. Заявления об этом прозвучали после того, как спецпосланник американского президента Стив Уиткофф 6 августа посетил Москву и провел переговоры с высшим руководством РФ.
Где может пройти встреча
Белый дом не называл конкретное место встречи, однако по данным СМИ, речь идет как минимум о четырех разных локациях. В контексте российско-американских переговоров и организации встречи на уровне лидеров ранее упоминались Турция, Швейцария, Саудовская Аравия или какая-либо другая страна Ближнего Востока.
Также в сети фигурировала информация о том, что после двухсторонней встречи лидеров РФ и США, может состоятся встреча на уровне трех лидеров – президента Украины Владимира Зеленского, президента США и российского диктатора.