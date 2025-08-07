Население Испании достигло нового рекорда 1 7.08.2025, 13:04

2,672

Наибольший рост наблюдался в Арагоне.

Численность постоянного населения Испании по состоянию на 1 июля 2025 года составила 49 315 949 жителей, что является самым высоким показателем за всю историю наблюдений.

Такие данные постоянной статистики населения от Национального института статистики (INE) приводит EFE.

В течение второго квартала 2025 года количество иностранцев в Испании увеличилось на 95 277 человек до 7 050 174, тогда как население с испанским гражданством увеличилось на 24 534 человека благодаря процессам приобретения гражданства.

В течение второго квартала 2025 года население выросло во всех автономных общинах и в Сеуте, а уменьшилось только в автономном городе Мелилья.

Наибольший рост наблюдался в Арагоне (0,91%), Валенсийском автономном сообществе (0,50%) и на Балеарских островах (0,42%).

В годовом исчислении прирост населения составил 508 475 человек.

При этом, как отмечается, прирост населения связан с миграцией в Испанию. Основными национальностями иммигрантов, прибывших в страну во втором квартале 2025 года, были колумбийцы (36 100 человек), марокканцы (25 000) и венесуэльцы (21 600).

