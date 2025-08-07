закрыть
7 августа 2025, четверг
Генштаб ВСУ раскрыл подробности удара по Афипскому НПЗ

  • 7.08.2025, 13:25
  • 1,700
И другим объектам в России.

Силы обороны Украины нанесли очередную серию успешных ударов по верифицированным целям на территории России. Под атакой оказались объекты, задействованные в обеспечении вооруженной агрессии против Украины.

В частности, подтверждено поражение Афипского нефтеперерабатывающего завода в Краснодарском крае. Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ.

По информации Генштаба, боевую задачу выполнили подразделения Главного управления разведки Министерства обороны Украины и Сил беспилотных систем Вооруженных сил Украины. Годовой объем переработки атакованного НПЗ составляет 6,25 млн тонн, а это 2,1% от общего объема нефтепереработки России.

В результате попадания БПЛА пожар охватил технологическую установку по переработке газа и газового конденсата. Также подразделениями Сил обороны атакован ряд других важных объектов – результаты боевой работы уточняются.

