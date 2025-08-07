Генштаб ВСУ раскрыл подробности удара по Афипскому НПЗ
- 7.08.2025, 13:25
И другим объектам в России.
Силы обороны Украины нанесли очередную серию успешных ударов по верифицированным целям на территории России. Под атакой оказались объекты, задействованные в обеспечении вооруженной агрессии против Украины.
В частности, подтверждено поражение Афипского нефтеперерабатывающего завода в Краснодарском крае. Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ.
По информации Генштаба, боевую задачу выполнили подразделения Главного управления разведки Министерства обороны Украины и Сил беспилотных систем Вооруженных сил Украины. Годовой объем переработки атакованного НПЗ составляет 6,25 млн тонн, а это 2,1% от общего объема нефтепереработки России.
В результате попадания БПЛА пожар охватил технологическую установку по переработке газа и газового конденсата. Также подразделениями Сил обороны атакован ряд других важных объектов – результаты боевой работы уточняются.