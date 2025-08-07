закрыть
Основанный белорусом стартап стал партнером соцсети Трампа

  • 7.08.2025, 14:39
  • 1,146
Основанный белорусом стартап стал партнером соцсети Трампа

Недавно его оценили в $18 миллиардов.

Компания Trump Media, владеющая соцсетью президента США Дональда Трампа Truth Social, начала тестировать новый поисковик на базе искусственного интеллекта. Как известно из пресс-релиза, Truth Search AI создан совместно с Perplexity, заметил сайт officelife.

Сейчас ИИ-поиском можно воспользоваться в бета-версии на веб-сайте. В ближайшее время его добавят в мобильные приложения для iOS и Android. Другие подробности и финансовые условия сделки пока неизвестны.

Напомним, стартап Perplexity, основанный белорусом Денисом Ярацем и его партнерами в США, в конце 2024-го стал одним из самых дорогих молодых стартапов. Недавно его оценили в $18 млрд.

