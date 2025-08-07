Forbes: Как оставаться человеком среди ИИ 7.08.2025, 15:43

Начинать действовать нужно уже сейчас.

Мир вступает в новую фазу — гибридную реальность, где искусственный интеллект становится не просто инструментом, а автономным участником, влияющим на принятие решений. Мы больше не управляем ИИ — он предугадывает, советует и все чаще действует от нашего имени, пишет журнал Forbes (перевод — сайт Charter97.org).

В условиях такой трансформации возникает необходимость в «двойном выравнивании» — согласовании не только ИИ с человеческими ценностями, но и подготовки самих людей к жизни в среде, насыщенной интеллектуальными системами.

Проблема в том, что ИИ учится на данных, отражающих не только знания, но и наши предубеждения, конфликты и ошибки. И если не обеспечить правильную ценностную основу, мы рискуем получить системы, нацеленные не на благо человека, а на эффективность и краткосрочную выгоду.

В ответ на это развивается концепция «про-социального ИИ» — систем, созданных для поддержки благополучия человека и планеты, уважения к автономии пользователя и укрепления человеческих связей.

Ключом становится развитие «гибридного интеллекта» — сотрудничества человека и ИИ. Для этого необходимо «двойное выравнивание»: понимание как традиционных человеческих навыков, так и принципов взаимодействия с ИИ.

На практике это означает осознанное использование технологий: студенты, профессионалы, пользователи — все должны сохранять критическое мышление, развивать самостоятельность и использовать ИИ как партнера, а не замену.

Будущее — не в выборе между человеком и машиной, а в гармоничном сосуществовании обоих интеллектов. И начинать действовать нужно уже сейчас.

