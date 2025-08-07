Трамп требует отставки гендиректора Intel 10 7.08.2025, 17:35

2,332

Из-за связей с китайскими компаниями.

Президент США Дональд Трамп в четверг потребовал отставки генерального директора Intel Лип-Бу Тана в связи с обеспокоенностью его связями с китайскими компаниями.

Трамп заявил в социальной сети Truth Social:

«Генеральный директор Intel пребывает в серьезном конфликте интересов и должен уйти в отставку немедленно. Другого решения этой проблемы нет».

Как отмечают в Axios, требование прозвучало через день после того, как сенатор Том Коттон из Арканзаса направил письмо совету директоров Intel с выражением обеспокоенности связями Тана с китайскими компаниями, которые имеют отношения с Коммунистической партией и армией КНР. В письме сенатор отмечает, что Тан контролирует десятки китайских фирм и владеет долями в сотнях китайских технологических компаний, как минимум восемь из которых связаны с Народно-освободительной армией Китая (НОАК).

Коттон также указал, что до назначения в Intel Тан возглавлял Cadence Design Systems — компанию, которая недавно признала себя виновной в незаконной продаже технологий американского производства, подпадающих под экспортный контроль, структурам, связанным с китайскими военными. Эти нарушения происходили во время руководства Тана компанией.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com