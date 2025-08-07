Трамп требует отставки гендиректора Intel

Трамп требует отставки гендиректора Intel10
Из-за связей с китайскими компаниями.
Президент США Дональд Трамп в четверг потребовал отставки генерального директора Intel Лип-Бу Тана в связи с обеспокоенностью его связями с китайскими компаниями.
Трамп заявил в социальной сети Truth Social:
«Генеральный директор Intel пребывает в серьезном конфликте интересов и должен уйти в отставку немедленно. Другого решения этой проблемы нет».
Как отмечают в Axios, требование прозвучало через день после того, как сенатор Том Коттон из Арканзаса направил письмо совету директоров Intel с выражением обеспокоенности связями Тана с китайскими компаниями, которые имеют отношения с Коммунистической партией и армией КНР. В письме сенатор отмечает, что Тан контролирует десятки китайских фирм и владеет долями в сотнях китайских технологических компаний, как минимум восемь из которых связаны с Народно-освободительной армией Китая (НОАК).
Коттон также указал, что до назначения в Intel Тан возглавлял Cadence Design Systems — компанию, которая недавно признала себя виновной в незаконной продаже технологий американского производства, подпадающих под экспортный контроль, структурам, связанным с китайскими военными. Эти нарушения происходили во время руководства Тана компанией.