Настоящие «рои» дронов — будущее военных технологий 2 7.08.2025, 18:23

Беспилотники еще не роятся, но скоро смогут.

Несмотря на активное внедрение дронов в вооруженные силы, настоящая технология «роя» до сих пор не реализована, утверждают эксперты. Современные разработки больше напоминают массовое управление автономными устройствами, а не интеллектуальные, координированные «рои», пишет War on the Rocks (перевод — сайт Charter97.org).

Термин «рой» сегодня используется неправильно — его применяют к группам дронов, управляемых одним оператором или действующих по модели «ведущий-ведомый». Однако истинный «рой» — это распределенная система, в которой дроны обмениваются данными, принимают решения коллективно и адаптируются к изменяющимся условиям в режиме реального времени, даже при потере связи с командным центром.

Эксперты отмечают, что американская оборонная промышленность сосредоточена на производстве платформ и ИИ, игнорируя архитектурные аспекты, необходимые для реального «роевого» интеллекта. В то время как ИИ делает отдельные дроны «умными», только распределенная система делает их «единым организмом».

Современные вооруженные силы ориентированы на централизованные системы, которые легко нарушаются. Поэтому Министерству обороны США рекомендуется пересмотреть приоритеты и начать инвестировать в облачно-независимую, локально распределенную инфраструктуру.

Без ясного понимания и запроса на такие технологии, Пентагон рискует вложить миллиарды в устаревающие решения. Эксперты призывают политиков, законодателей и военных срочно сформировать четкий спрос на «облачные независимые распределенные системы» — это основа будущих побед на поле боя.

