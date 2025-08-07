БЖД объявила об увеличении мест в поездах на Брест и Гомель 7.08.2025, 18:51

С какого числа?

В пресс-службе Белорусской железной дороги (БЖД) сообщили радостную новость. Начиная с 11 августа, количество мест в поездах межрегиональных линий бизнес-класса, следующих из Минска в Брест и Гомель, увеличится. По данным перевозчика, это связано с ростом спроса среди пассажиров.

Так, с понедельника, 11 августа, «в целях повышения качества предоставляемых услуг» мест в поездах №727/728 сообщением «Минск – Брест – Минск» и №716/739, №747, №758/757 сообщением «Минск – Гомель – Минск» станет больше, из чего следует: билет будет купить проще.

В БЖД напомнили, что более подробную информацию о графике движения составов можно узнать на официальном сайте железной дороги, в приложении «БЧ. Мой поезд» или по телефону 105.

БЖД отменила несколько поездов в августе

Ранее в БЖД сообщили о временном изменении графика международных, межрегиональных и региональных поездов на участке «Витебск – Орша» 6 и 13 августа. Это связано с плановым проведением ремонта ж/д моста. Кроме;того, некоторые рейсы и вовсе решили отменить.

Какие поезда отменили?

Так, 6 августа поезд №640 «Орша – Полоцк», а 6 и 13 августа – поезда №705/ 706 «Полоцк – Могилёв – Полоцк» и №712/713 «Минск – Витебск –Минск» ходить не будут.

У каких изменили маршруты?

6 и 13 августа состав №704/ 703 «Витебск – Минск – Витебск» и 6 августа поезд №51 «Санкт-Петербург – Минск – Брест» отправлением из Витебска проследует изменённым маршрутом через Полоцк и Молодечно, а поезд №658/ 657 «Брест – Полоцк» отправится из Бреста 5 и 12 августа и проследует до Витебска (прибытием и отправлением из него 6 и 13 августа соответственно).

Кроме того, состав №606 /605 «Брест – Витебск/ Полоцк» отправлением из Бреста 5 и 12 августа будет следовать по маршруту «Брест – Орша –Брест» через Могилёв, а обратно из Орши – 6 и 13 августа. Поезд №680/ 679 «Гродно – Витебск – Гродно» отправлением из Гродно 5 августа будет курсировать в сообщении «Гродно – Орша – Гродно», отправлением из Орши6 августа.

«6 и 13 августа поезда региональных линий экономкласса будут следовать изменённым расписанием и маршрутом в сообщении Витебск – Замосточье – Витебск» и «Орша – Богушевская – Орша», а отдельные поезда будут отменены из обращения», –предупредили в пресс-службе БЖД

