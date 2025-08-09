СБУ провела спецоперацию на 1300 километров вглубь России 9.08.2025, 14:55

2,472

Поражен логистический хаб, где хранятся готовые к использованию «Шахеды».

Утром 9 августа беспилотники Центра спецопераций «А» СБУ поразили логистический хаб, где хранятся готовые к использованию «Шахеды», а также иностранные комплектующие к ним.

Об этом сообщили в Telegram СБУ. Отмечается, что склад дронов находится в населенном пункте Кзыл-Юл, что в Республике Татарстан. Расстояние от Украины до точки поражения составляет около 1300 километров.

«Беспилотник ЦСО «А» СБУ попал в здание логистического хаба. После взрыва начался пожар», - говорится в сообщении.

В СБУ добавили, что продолжают последовательную работу по демилитаризации российских военных объектов в глубоком вражеском тылу. Склады хранения «Шахедов» являются одной из законных военных целей и каждая такая спецоперация уменьшает способности страны-агрессора России продолжать войну.

