СБУ провела спецоперацию на 1300 километров вглубь России
- 9.08.2025, 14:55
Поражен логистический хаб, где хранятся готовые к использованию «Шахеды».
Утром 9 августа беспилотники Центра спецопераций «А» СБУ поразили логистический хаб, где хранятся готовые к использованию «Шахеды», а также иностранные комплектующие к ним.
Об этом сообщили в Telegram СБУ. Отмечается, что склад дронов находится в населенном пункте Кзыл-Юл, что в Республике Татарстан. Расстояние от Украины до точки поражения составляет около 1300 километров.
«Беспилотник ЦСО «А» СБУ попал в здание логистического хаба. После взрыва начался пожар», - говорится в сообщении.
В СБУ добавили, что продолжают последовательную работу по демилитаризации российских военных объектов в глубоком вражеском тылу. Склады хранения «Шахедов» являются одной из законных военных целей и каждая такая спецоперация уменьшает способности страны-агрессора России продолжать войну.