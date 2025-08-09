НАТО перестроит инновационную систему Европы 9.08.2025, 15:40

Чтобы технологии внедрялись на поле боя в течение 24 месяцев.

Украинский опыт показал, что скорость и гибкость стартапов могут быть столь же эффективными, как и традиционные вооружения. В условиях стремительно меняющихся угроз НАТО намерена перестроить инновационную систему Европы, чтобы технологии внедрялись на поле боя в течение 24 месяцев, пишет War on the Rocks (перевод — сайт Charter97.org).

На саммите в Гааге лидеры стран-членов договорились увеличить оборонные расходы до 5% ВВП (3,5% — на оборону и безопасность, 1,5% — на устойчивость и инфраструктуру). Ключевой инструмент — «План быстрого внедрения» («Rapid Adoption Action Plan»), который должен сократить разрыв между разработкой и внедрением технологий.

План предусматривает создание «инновационных полигонов» для тестирования и маркировки продуктов, ускоренные процедуры закупок и обмен результатами между странами.

Особое внимание уделяется прозрачному определению приоритетных потребностей НАТО, чтобы предприниматели и инвесторы могли быстрее реагировать. Такой подход, по мнению разработчиков, позволит уйти от затяжных бюрократических циклов и сосредоточиться на существующих адаптируемых технологиях.

Примером успешного стартапа стала португальская Tekever, чьи беспилотники налетали свыше 10 тыс. часов в Украине. Компания уже открыла вторую фабрику в Великобритании, но для масштабирования ей нужны капитал, производственные мощности и налаженные цепочки поставок.

Инвесторы, в свою очередь, должны создать объем капитала — от венчурных вложений до частного капитала и долгового финансирования. Уже в 2024 году европейский сектор обороны, безопасности и устойчивости привлек более $5,2 млрд, и рост продолжается.

Если государства, бизнес и инвесторы смогут действовать слаженно и быстро, Европа получит шанс стать технологически суверенной и готовой к вызовам новой эпохи.

