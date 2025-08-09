Секретного конкурента Toyota Camry от Nissan показали до премьеры

Секретного конкурента Toyota Camry от Nissan показали до премьеры2
Известно, что седан будет иметь немалый запас хода на электротяге.
Новый Nissan N6 представят до конца года и будут выпускать в Китае на совместном предприятии с Dongfeng. Об этом сообщает сайт Carscoops.
Большинство подробностей новинки пока держат в секрете. Седан Nissan N6 станет преемником Altima и несколько более дешевой альтернативой Toyota Camry, ведь эти модели D-класса похожи по своим размерам.
Габариты Nissan N6 2026:
- длина — 4835 мм;
- ширина — 1885 мм;
- высота — 1491 мм;
- колесная база — 2815 мм.
Внешне седан очень напоминает электромобиль Nissan N7. Это модели разных классов и на разных платформах, однако обе они отличаются обтекаемым дизайном с изогнутой крышей, выдвижными дверными ручками, тоненькими диодными фарами и фонарями.
Салон Nissan N6 2026 не показали: ожидается, что на передней панели установят два больших экрана.
Зато частично раскрыли подробности его плагин-гибридной установки. Новый Nissan N6 получит 1,5-литровую бензиновую четверку и электромотор, которые суммарно развивают 211 л. с. Известно, что седан будет иметь немалый запас хода на электротяге.