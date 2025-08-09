Секретного конкурента Toyota Camry от Nissan показали до премьеры 2 9.08.2025, 18:36

Известно, что седан будет иметь немалый запас хода на электротяге.

Новый Nissan N6 представят до конца года и будут выпускать в Китае на совместном предприятии с Dongfeng. Об этом сообщает сайт Carscoops.

Большинство подробностей новинки пока держат в секрете. Седан Nissan N6 станет преемником Altima и несколько более дешевой альтернативой Toyota Camry, ведь эти модели D-класса похожи по своим размерам.

Фото: carscoops.com

Фото: carscoops.com

Габариты Nissan N6 2026:

- длина — 4835 мм;

- ширина — 1885 мм;

- высота — 1491 мм;

- колесная база — 2815 мм.

Внешне седан очень напоминает электромобиль Nissan N7. Это модели разных классов и на разных платформах, однако обе они отличаются обтекаемым дизайном с изогнутой крышей, выдвижными дверными ручками, тоненькими диодными фарами и фонарями.

Салон Nissan N6 2026 не показали: ожидается, что на передней панели установят два больших экрана.

Зато частично раскрыли подробности его плагин-гибридной установки. Новый Nissan N6 получит 1,5-литровую бензиновую четверку и электромотор, которые суммарно развивают 211 л. с. Известно, что седан будет иметь немалый запас хода на электротяге.

