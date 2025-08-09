закрыть
9 августа 2025, суббота, 19:34
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Секретного конкурента Toyota Camry от Nissan показали до премьеры

2
  • 9.08.2025, 18:36
Секретного конкурента Toyota Camry от Nissan показали до премьеры

Известно, что седан будет иметь немалый запас хода на электротяге.

Новый Nissan N6 представят до конца года и будут выпускать в Китае на совместном предприятии с Dongfeng. Об этом сообщает сайт Carscoops.

Большинство подробностей новинки пока держат в секрете. Седан Nissan N6 станет преемником Altima и несколько более дешевой альтернативой Toyota Camry, ведь эти модели D-класса похожи по своим размерам.

Фото: carscoops.com
Фото: carscoops.com

Габариты Nissan N6 2026:

- длина — 4835 мм;

- ширина — 1885 мм;

- высота — 1491 мм;

- колесная база — 2815 мм.

Внешне седан очень напоминает электромобиль Nissan N7. Это модели разных классов и на разных платформах, однако обе они отличаются обтекаемым дизайном с изогнутой крышей, выдвижными дверными ручками, тоненькими диодными фарами и фонарями.

Салон Nissan N6 2026 не показали: ожидается, что на передней панели установят два больших экрана.

Зато частично раскрыли подробности его плагин-гибридной установки. Новый Nissan N6 получит 1,5-литровую бензиновую четверку и электромотор, которые суммарно развивают 211 л. с. Известно, что седан будет иметь немалый запас хода на электротяге.

Написать комментарий 2

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Наша революция
Наша революция Наталья Радина
Праздник ожидания праздника
Праздник ожидания праздника Ирина Халип
У Москвы сейчас очень слабая позиция
У Москвы сейчас очень слабая позиция Юрий Федоренко
У Трампа есть два пути
У Трампа есть два пути Виталий Портников