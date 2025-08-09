закрыть
9 августа 2025, суббота
Пилоты ВСУ уничтожили редкий северокорейский миномет на Сумщине

  • 9.08.2025, 21:13
  • 1,392
Пилоты ВСУ уничтожили редкий северокорейский миномет на Сумщине

Видеофакт.

В Сумской области украинские FPV-пилоты успешно уничтожили редкий 140-мм миномет северокорейского производства, который россияне получили в рамках военного партнерства с КНДР, сообщила 225-й отдельный штурмовой полк.

По данным самих российских источников, такие поставки - часть расширенного военного партнерства между Москвой и Пхеньяном.

«И все же, независимо от происхождения или редкости, любая вражеская техника превратится в металлолом», - отметили украинские военные.

