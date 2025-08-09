Пилоты ВСУ уничтожили редкий северокорейский миномет на Сумщине 1 9.08.2025, 21:13

1,392

Видеофакт.

В Сумской области украинские FPV-пилоты успешно уничтожили редкий 140-мм миномет северокорейского производства, который россияне получили в рамках военного партнерства с КНДР, сообщила 225-й отдельный штурмовой полк.

По данным самих российских источников, такие поставки - часть расширенного военного партнерства между Москвой и Пхеньяном.

«И все же, независимо от происхождения или редкости, любая вражеская техника превратится в металлолом», - отметили украинские военные.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com