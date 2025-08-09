Пилоты ВСУ уничтожили редкий северокорейский миномет на Сумщине

Пилоты ВСУ уничтожили редкий северокорейский миномет на Сумщине1
Видеофакт.
В Сумской области украинские FPV-пилоты успешно уничтожили редкий 140-мм миномет северокорейского производства, который россияне получили в рамках военного партнерства с КНДР, сообщила 225-й отдельный штурмовой полк.
По данным самих российских источников, такие поставки - часть расширенного военного партнерства между Москвой и Пхеньяном.
«И все же, независимо от происхождения или редкости, любая вражеская техника превратится в металлолом», - отметили украинские военные.