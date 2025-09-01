закрыть
1 сентября 2025, понедельник, 9:09
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Взрывы возле НПЗ: дроны ВСУ атаковали Россию

1
  • 1.09.2025, 8:17
  • 4,524
Взрывы возле НПЗ: дроны ВСУ атаковали Россию

Удар нанесен по Краснодарскому краю.

В ночь на 1 сентября в Краснодарском крае России прогремели взрывы. Сначала в Ильском Краснодарского края после атаки БПЛА возник пожар в районе НПЗ, а затем дроны поразили электрическую подстанцию «Кропоткин». У части местных жителей пропал свет.

«В пгт. Ильский в двух домах выбило окна, также в одном из них поврежден забор. По третьему адресу от падения частей беспилотника вспыхнула трава. Пострадавших нет, на местах работают специальные и экстренные службы», – говорится в сообщении оперштаба региона.

Отметим, в поселке расположен Ильский НПЗ, который ранее уже неоднократно атаковали украинские дроны.

Как пишет Telegram-канал Astra, после атаки БПЛА в Кропоткине загорелась электроподстанция 330 кВ «Кропоткин» в районе железной дороги.

Позже в Оперштабе Краснодарского края сообщили, что в промзоне Кропоткина из-за падения обломков БПЛА произошел пожар на трансформаторной подстанции. По предварительной информации пострадавших нет. Пожар уже потушили.

Написать комментарий 1

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Матренкина из района уже разлила масло
Матренкина из района уже разлила масло Ирина Халип
Стая черных лебедей над Кремлем
Стая черных лебедей над Кремлем Юрий Федоренко
Крайне неутешительная для Путина динамика
Крайне неутешительная для Путина динамика Аббас Галлямов
Атомный крейсер для бензоколонки
Атомный крейсер для бензоколонки Владимир Халип