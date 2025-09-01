Взрывы возле НПЗ: дроны ВСУ атаковали Россию

Взрывы возле НПЗ: дроны ВСУ атаковали Россию1
- 1.09.2025, 8:17
- 4,524
Удар нанесен по Краснодарскому краю.
В ночь на 1 сентября в Краснодарском крае России прогремели взрывы. Сначала в Ильском Краснодарского края после атаки БПЛА возник пожар в районе НПЗ, а затем дроны поразили электрическую подстанцию «Кропоткин». У части местных жителей пропал свет.
«В пгт. Ильский в двух домах выбило окна, также в одном из них поврежден забор. По третьему адресу от падения частей беспилотника вспыхнула трава. Пострадавших нет, на местах работают специальные и экстренные службы», – говорится в сообщении оперштаба региона.
Отметим, в поселке расположен Ильский НПЗ, который ранее уже неоднократно атаковали украинские дроны.
Как пишет Telegram-канал Astra, после атаки БПЛА в Кропоткине загорелась электроподстанция 330 кВ «Кропоткин» в районе железной дороги.
Позже в Оперштабе Краснодарского края сообщили, что в промзоне Кропоткина из-за падения обломков БПЛА произошел пожар на трансформаторной подстанции. По предварительной информации пострадавших нет. Пожар уже потушили.