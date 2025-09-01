Украинский спецназ уничтожил российскую РЛС в Крыму

Украинский спецназ уничтожил российскую РЛС в Крыму1
- 1.09.2025, 9:56
- 1,672
Удачная операция на аэродроме Саки.
Силы специальных операций ВСУ уничтожили российскую радиолокационную станцию (РЛС) во временно оккупированном Крыму.
Об этом говорится в сообщении ССО в понедельник, 1 сентября.
Подразделения ССО провели ряд специальных действий на территории Крыма в ночь с 29 на 30 августа 2025 года.
В результате операции было уничтожено РЛС россиян к комплексу С-300 на военном аэродроме Саки.
Вечером 29 августа в Крыму прогремели взрывы. Местные жители жаловались на атаку беспилотников и работу ПВО.