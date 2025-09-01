закрыть
1 сентября 2025, понедельник
Трамп ответил на слухи о своей смерти

  • 1.09.2025, 11:53
Трамп ответил на слухи о своей смерти

Президент США заявил, что «никогда в жизни не чувствовал себя лучше».

Президент США Дональд Трамп ответил на слухи о своей «смерти», которые возникли на фоне его отсутствия на публике.

В своей соцсети Truth Social он подчеркнул, что «никогда в жизни не чувствовал себя лучше».

После этого Трамп уже опубликовал более 40 сообщений в соцсети. Среди них — критика демократов, обсуждение избирательных законов и упоминание о «фейковых новостях».

Ранее сообщения о «смерти президента США Дональда Трампа» неожиданно стали трендом в соцсети X. Вице-президент США Джей Ди Вэнс нечаянно вызвал появление хэштега «Трамп мертв» из-за своих высказываний во время интервью USA Today. Вэнс сказал, что готов стать новым главой Белого дома, что было неправильно понято.

