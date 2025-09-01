ИИ меняет подход к руководству и принятию решений в бизнесе 1.09.2025, 15:44

Искусственный интеллект перестает быть просто инструментом для рутинных задач.

Aгенты на базе ИИ перестают быть просто инструментом для рутинных задач. Если раньше машины применялись для составления расписаний, обработки клиентских запросов или классификации данных, сегодня они все чаще участвуют в стратегических и управленческих решениях, пишет журнал Forbes (перевод — сайт Charter97.org).

Агенты — это расширенные версии генеративных чат-ботов вроде ChatGPT, способные подключаться к внешним инструментам, анализировать большие массивы данных и выполнять сложные задачи с минимальным вмешательством человека. Платформ с ИИ-агентами занимается мониторингом рынка. BlackRock создала Asimov, который ночью собирает данные и подготавливает аналитические отчеты к утру. Citi Group планирует направить часть технологического бюджета на интеграцию таких агентов в бизнес-процессы.

В здравоохранении агенты помогают отслеживать эффективность инфраструктуры, в производстве — контролировать цепочки поставок и энергопотребление. Хотя ИИ пока не принимает решения самостоятельно, он уже «сидит на пассажирском месте», помогая руководителям ориентироваться и предупреждая о потенциальных проблемах.

Эксперты советуют руководителям готовиться к взаимодействию с агентами: упорядочивать внутренние данные, обеспечивать совместимость с ИТ-системами, использовать высокоскоростные и актуальные источники информации, а также соблюдать принципы безопасного и этичного применения ИИ.

Хотя полностью заменить человека на ИИ пока невозможно — человеческий мозг остается уникально сложным и способен учитывать нюансы, стратегические перспективы и межличностные отношения — искусственные агенты становятся важным инструментом повышения эффективности управленческих решений.

