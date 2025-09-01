закрыть
1 сентября 2025, понедельник
На «теневом» танкерном флоте Кремля начались задержки зарплат

  • 1.09.2025, 18:53
Подробности.

В порту Мурманска задержали танкер Unity под флагом Лесото, входящий в «теневой» флот Кремля. Причиной стало обращение Российского профсоюза моряков, который рассказал о жалобах экипажа на долги по зарплате, неработающей спутниковой связи и серьезных нарушениях в судовой документации. Инспекция портового контроля отказалась отпускать Unity до устранения несоответствий и погашения обязательств. На 13 августа общая сумма задолженности перед 20 моряками составляла 4,9 млн рублей и 28,5 тысячи долларов, передает The Moscow Times.

Моряки сообщили, что одна часть экипажа работает по контрактам с ООО «Арго Танкер Групп», которое не является судовладельцем, а другая — с компанией FMTC ShipCharter LLC. Причем некоторые контракты содержат ссылки на коллективный договор с Российским профсоюзом моряков, который в действительности не заключался. До августа 2025 года танкер ходил под флагом Гамбии. Из-за смены регистрации на Лесото у моряков возникли опасения, что их контракты больше недействительны, и они не смогут обратиться в клуб взаимного страхования (P& I), если судовладелец окажется не в состоянии погасить долги по зарплате.

Офис «Агро Танкер Групп» расположен в Москва-Сити, а сама она принадлежит АО «АТГ Холдинг» и занимается продажей топлива, следует из данных «СПАРК». С января компания находится под санкциями США. Танкер Unity осуществляет перевозку российской нефти по цене выше установленного потолка. В 2025 году судно попало под санкции Великобритании, Евросоюза, Австралии, Канады и Швейцарии как часть «теневого флота» России.

Между тем в России растет общая задолженность по зарплате. По данным Росстата, на конец июля эта сумма подскочила вдвое год к году, увеличившись с 523 млн рублей до 1,04 млрд рублей. Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР) приводила цифру в 1,7 млрд рублей (+25% в годовом выражении). По данным организации, также в 1,5 раза выросло число работников под риском увольнения и на треть — количество рабочих мест в простое.

Основной причиной роста долгов по зарплате в ФНПР назвали высокую ключевую ставку Центробанка, которая бьет по возможности предприятий брать кредиты на операционные расходы, и кратное сокращение объема заказов.

