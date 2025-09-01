На лидера самой популярной партии Чехии напали во время предвыборного митинга 1.09.2025, 20:04

Андрея Бабиша ударили металлическим предметом.

На предвыборном митинге в округе Фридек-Мистек на востоке Чехии в понедельник Андрея Бабиша, лидера самой популярной партии ANO, ударили металлическим предметом.

Об этом сообщает ČTK.

Представитель ANO Мартин Водичка рассказал журналистам, что на Бабиша напал участник предвыборного мероприятия в городе Добра.

«Его ударили сзади металлическим предметом по голове, после чего он поехал на обследование в больницу», – сказал Водичка. Полиция Чехии и сам Бабиш пока не комментировали нападение и состояние здоровья политика.

По информации портала Novinky, который пообщался с участницей митинга на условиях анонимности, лидера ANO ударил костылем по голове мужчина в возрасте от 50 лет.

Нападение осудил министр внутренних дел Чехии Вит Ракушан, написав на Х, что «насилие в любой форме неприемлемо и ничего не решает» и пожелав Бабишу скорейшего выздоровления.

В то же время первый заместитель лидера ANO Карел Гавличек обвинил в инциденте предвыборную кампанию правительственной коалиции, которая якобы разжигала ненависть к Бабишу.

«Сейчас это закончилось ударом по голове, в следующий раз может быть хуже. Кампания была основана на разжигании страха и ненависти, из Андрея Бабиша делают бог знает что. Мы предупреждали, что это может закончиться плохо, и так и произошло», – заявил Гавличек.

