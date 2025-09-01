закрыть
1 сентября 2025, понедельник, 20:23
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

На лидера самой популярной партии Чехии напали во время предвыборного митинга

  • 1.09.2025, 20:04
На лидера самой популярной партии Чехии напали во время предвыборного митинга

Андрея Бабиша ударили металлическим предметом.

На предвыборном митинге в округе Фридек-Мистек на востоке Чехии в понедельник Андрея Бабиша, лидера самой популярной партии ANO, ударили металлическим предметом.

Об этом сообщает ČTK.

Представитель ANO Мартин Водичка рассказал журналистам, что на Бабиша напал участник предвыборного мероприятия в городе Добра.

«Его ударили сзади металлическим предметом по голове, после чего он поехал на обследование в больницу», – сказал Водичка. Полиция Чехии и сам Бабиш пока не комментировали нападение и состояние здоровья политика.

По информации портала Novinky, который пообщался с участницей митинга на условиях анонимности, лидера ANO ударил костылем по голове мужчина в возрасте от 50 лет.

Нападение осудил министр внутренних дел Чехии Вит Ракушан, написав на Х, что «насилие в любой форме неприемлемо и ничего не решает» и пожелав Бабишу скорейшего выздоровления.

В то же время первый заместитель лидера ANO Карел Гавличек обвинил в инциденте предвыборную кампанию правительственной коалиции, которая якобы разжигала ненависть к Бабишу.

«Сейчас это закончилось ударом по голове, в следующий раз может быть хуже. Кампания была основана на разжигании страха и ненависти, из Андрея Бабиша делают бог знает что. Мы предупреждали, что это может закончиться плохо, и так и произошло», – заявил Гавличек.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Матренкина из района уже разлила масло
Матренкина из района уже разлила масло Ирина Халип
Стая черных лебедей над Кремлем
Стая черных лебедей над Кремлем Юрий Федоренко
Крайне неутешительная для Путина динамика
Крайне неутешительная для Путина динамика Аббас Галлямов
Атомный крейсер для бензоколонки
Атомный крейсер для бензоколонки Владимир Халип