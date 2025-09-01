После свержения Асада в Сирию вернулись 850 тысяч человек

После свержения Асада в Сирию вернулись 850 тысяч человек1
- 1.09.2025, 21:22
- 1,214
В ближайшие недели эта цифра может достичь 1 миллиона.
После свержения диктатора Башара Асада в декабре 2024 года в Сирию вернулись около 850 тыс. беженцев, сообщил заместитель Верховного комиссара ООН по делам беженцев Келли Клементс. Он добавил, что в ближайшие недели эта цифра может достичь 1 млн.
«Это динамичный период. Это возможность, благодаря которой мы могли бы найти потенциальные решения для крупнейшего перемещений людей, которые мы наблюдали за последние 14 лет», — сказал Келли Клементс Associated Press.
Как уточнил господин Клементс, в свои дома также вернулись 1,7 млн сирийцев, которые были вынуждены переехать в другие регионы Сирии из-за войны. По его словам, это стало возможно за счет того, что действующее правительство контролирует большую часть территории страны.
В декабре 2024-го в результате наступления антиправительственных сил Башар Асад покинул захваченную должность президента и сбежал в Россию. Новым президентом стал Ахмед аш-Шараа. Он объявил о формировании переходного правительства и пообещал взять под контроль всю территорию страны.